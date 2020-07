Devisen: Eurokurs gibt zu Dollar und Franken etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gesunken. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für Auftrieb beim US-Dollar, der als vergleichsweise sichere Anlage stärker nachfragt wurde. Im Gegenzug geriet der Euro etwas unter Druck. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung von 1,1328 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend.