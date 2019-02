Devisen: Eurokurs gibt zu Wochenbeginn nach - Zum Franken stabil

Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Kurs von 1,1412 Franken am späten Montagabend auf ähnlichem Niveau wie am Nachmittag, war am späten Nachmittag jedoch kurzzeitig auf unter 1,14 Franken gefallen. Der US-Dollar notiert mit 0,9981 Franken ebenfalls ähnlich wie am Nachmittag.

Während schwache Daten aus dem Währungsraum den Euro etwas belasteten, liessen enttäuschende Auftragsdaten aus der amerikanischen Industrie den Dollar kalt. Ein Stimmungsbarometer vom Münchner Ifo-Institut und die Sentix-Anlegerstimmung hatten sich jeweils eingetrübt. In den USA waren die Industrieaufträge überraschend zurückgegangen.

/gl/he

(AWP)