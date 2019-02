Devisen: Eurokurs gibt zum Dollar etwas nach

Zum Franken tendiert der Euro bei 1,1412 Franken auf einem ähnlichen Niveau wie am frühen Abend sowie am Morgen hiesiger Zeit. Der Dollar liegt zur Berichtszeit mit 1,0000 Franken auf Parität und damit etwas tiefer als zur Mittagszeit und etwas höher als am Morgen.

Sorgen macht insbesondere die Wirtschaft Italiens. Der dortige Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor war im Januar überraschend deutlich gefallen und signalisiert jetzt eine Schrumpfung des Sektors. Zudem war Italiens Wirtschaft nach offiziellen Daten bereits im zweiten Halbjahr 2018 in die Rezession gerutscht. Dass der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone insgesamt trotz eines Fünfeinhalbjahrestiefs ein wenig besser als zunächst gedacht ausfiel, half dem Euro nicht.

/gl/he

(AWP)