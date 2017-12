Devisen: Eurokurs gibt zum Dollar nach - EUR/CHF stabil

Der Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar gesunken. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1828 US-Dollar nach 1,1863 am Mittag. Zum Franken bewegte sich der Euro kaum und wird zu 1,1677 CHF gehandelt. Der US-Dollar geht entsprechend fester bei 0,9873 CHF nach 0,9845 um.