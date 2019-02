Devisen: Eurokurs gibt zum Dollar und zum Franken leicht nach

Auch zum Franken ging es etwas bergab: Das Währungspaar sank auf 1,1335 nach 1,1359 am Morgen. Gleichzeitig fiel der Dollar zum Franken ebenfalls etwas und wird zum Berichtszeitpunkt für 1,0006 gehandelt nach 1,0018 am Morgen.

Entscheidende Impulse gab es zum Ende der Handelswoche nicht. Neue Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen unter dem Strich durchwachsen aus. Während Aussenhandelszahlen aus Deutschland und Produktionsdaten aus Frankreich positiv überraschten, enttäuschte die italienische Industrie mit dem vierten Produktionsrückgang in Folge. Die Zahlen aus Italien bestätigten einmal mehr die schwache konjunkturelle Verfassung der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone.

In einem insgesamt ruhigen Umfeld fielen deutliche Verluste der Währung Thailands ins Auge. Zumal der Baht in den vergangenen Monaten zu den stärksten Währungen im asiatischen Raum gehört hatte. Marktteilnehmer begründeten die jetzigen Kursverluste mit der näher rückenden Parlamentswahl im März. Thailand steht seit Jahren unter Militärherrschaft. Gegen den Premierminister und General Prayut Chan-o-Cha will Prinzessin Ubolratana aus dem hochgeachteten Königshaus antreten. Der politische Paukenschlag wurde am Freitag bekannt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87490 (0,87750) britische Pfund und 124,57 (124,41) japanische Yen fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde nachmittags mit 1313 Dollar gehandelt. Das waren rund drei Dollar mehr als am Vortag.

/bgf/jsl/he

(AWP)