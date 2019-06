Devisen: Eurokurs gibt zum Franken nach

Der Euro hat am Donnerstag zum Franken nachgegeben. Im New Yorker Handel notierte die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1205 Franken, nachdem sie am Nachmittag die Grenze von 1,12 Fr. kurz unterschritten hatte. Auch zum Dollar hat sich zum Franken etwas verstärkt, am Abend kostete die US-Währung noch 0,9934 Franken nach 0,9955 am Vorabend.