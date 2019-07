Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar leicht nach - EUR/CHF weiter unter 1,10

Zum Franken hielt sich der Euro derweil zuletzt stabil. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert damit aber weiter unter der Marke von 1,10, die am Montag erstmals kurz und dann am Dienstag richtig unterschritten wurde. Der Stand von unter 1,10 bedeutet das tiefste Niveau seit zwei Jahren. Ob die Schweizische Nationalbank zuletzt am Markt interveniert hat, ist nicht bekannt. Sollte sich der Anstieg des Franken fortsetzen, könnte sie möglicherweise dazu gezwungen werden, heisst es im Markt.

Gründe für die Euroschwäche gibt es viele. Marktbeobachter erklärten die jüngste Kursbewegungen u.a. mit einer Dollar-Stärke nach einer Einigung auf eine Schuldenobergrenze in den USA, die den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt habe. Daneben werden aber auch die Wahl von Boris Johnson zum britischen Prermier oder die bevorstehende Zinsetzung der EZB am Donnerstag genannt.

Bevor sich der Fokus der Anleger am Devisenmarkt darauf richtet, könnten noch Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen, heisst es. Auf dem Programm steht unter anderem die erste Schätzung zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im Juli und damit Daten, die am Markt in der Regel stark beachtet werden. Ausserdem werden Kennzahlen zur Kreditvergabe im Währungsraum und zum französischen Geschäftsklima erwartet.

