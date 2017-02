Devisen: Eurokurs gibt zwischenzeitliche Gewinn wieder ab

Der Kurs des Euro hat am Freitag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0586 US-Dollar gehandelt. In der Mittagszeit war er noch zeitweise bis auf 1,0618 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0609 (Donnerstag: 1,0573) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9426 (0,9458) Euro.