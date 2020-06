Devisen: Eurokurs hält sich über 1,12 US-Dollar - zum Franken schwächer

Zum Franken schwächte sich der Euro am Mittwoch noch etwas weiter ab. Am Abend notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0666 Franken nachdem sie am Morgen noch über 1,07 Franken gekostet hatte. Der US-Dollar sank im US-Handel wieder unter die Marke von 95 Rappen und wurde zu 0,9496 Franken gehandelt.

Händler begründeten die Verluste des Euro vor allem mit einer allgemeinen Dollar-Stärke. Grössere Impulse durch Konjunkturdaten gab es zur Wochenmitte nicht. Daten vom US-Immobilienmarkt fielen unter dem Strich enttäuschend aus, belasteten den Dollar jedoch nicht.

/bgf/edh/he

(AWP)