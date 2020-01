Devisen: Eurokurs holt Verluste auf - US-Daten belasten Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im US-Handelsverlauf erholt. Nachdem der Kurs erst deutlich abgerutscht war, holte die Gemeinschaftswährung ihre Verluste mehr oder weniger auf und zeigte sich dann nur noch minimal schwächer als zur gleichen Zeit am Vortag. Zuletzt wurden in New York 1,1166 US-Dollar gezahlt.