Devisen: Eurokurs holt Verluste nach tiefstem Stand seit 2017 wieder auf

Der Franken machte am Abend keine grossen Sprünge. Der EUR/CHF-Kurs blieb mit 1,0628 in etwa stabil; das galt auch für das USD/CHF-Paar, das zuletzt bei 0,9842 notierte.

Stark nachgegeben hat derweil der japanische Yen, was im Handel mit dessen Funktion als sicherer Hafen erklärt wurde. Diese würden aktuell seltener angesteuert. Aktuell notiert das Währungspaar USD/JPY bei 111,52, am Vorabend hatte der Kurs noch bei 109,87 gestanden.

Minutes ohne grossen Effekt

Seit Beginn des Monats hat der Euro gegenüber dem Dollar etwa drei Cent an Wert verloren. Marktbeobachter verweisen unter anderem auf die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone als Stütze für den Dollar. Während der Leitzins in den USA in der Spanne zwischen 1,50 Prozent und 1,75 Prozent liegt, verharrt er in der Eurozone an der Nullmarke. Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch in ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll ein Festhalten an ihrer Geldpolitik signalisiert. Dies hatte auf die Wechselkurse aber keine unmittelbaren Folgen.

"Der US-Dollar profitiert in einer Welt ultraniedriger Zinsen von seinem Zinsvorteil", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Sie geht davon aus, dass sich an der Kursschwäche des Euro "kurzfristig nicht so viel ändern wird". Am Nachmittag lasteten zudem robuste Daten aus der US-Bauwirtschaft auf dem Euro.

tih/he/rw

(AWP)