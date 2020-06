Devisen: Eurokurs im Aufwind

Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro zu Wochenbeginn verteuert. Der Euro kostet derzeit 1,0669 Franken nachdem er am Montag bei 1,0650 Franken gestartet war. Der Dollar geht derweil tieferen bei 0,9477 Franken um.

Der Euro wurde am Montag durch Wirtschaftsdaten von beiden Seiten des Atlantiks gestützt. So hellte sich das Verbrauchervertrauen in der Eurozone im Juni etwas stärker auf als erwartet. Gleichzeitig fielen Daten vom amerikanischen Häusermarkt noch schwächer als prognostiziert aus, was das Interesse am US-Dollar hemmte. Die US-Währung gab zu allen wichtigen Währungen nach.

Ansonsten blieben die Finanzmärkte weiter von der Coronakrise geprägt. Die Lockerungen der Beschränkungen hatten bei Anlegern in den vergangenen Wochen für Zuversicht gesorgt, nun aber mehren sich wieder die Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle. Die WHO zeigte derweil auf, dass die Pandemie weltweit keineswegs im Griff ist: Binnen eines Tages sei mit 183 000 Infektionen ein neuer düsterer Rekord aufgestellt worden, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in Genf.

