Devisen: Eurokurs im US-Handel auf Berg- und Talfahrt

Der Euro hat am Freitag seit dem Start des Aktienhandels an der Wall Street auf Berg- und Talfahrt gegangen. Zeitweise fiel er unter die Marke von 1,12 US-Dollar und erholte sich dann bis auf 1,1238 Dollar. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss am US-Aktienmarkt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1225 Dollar. Zum Franken liegt er bei 1,0638 Franken und der Dollar kostet 0,9478 Franken.