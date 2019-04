Devisen: Eurokurs im US-Handel knapp unter 1,12 Dollar

Zum Franken wurde der Euro zuletzt wenig verändert bei 1,1180 gehandelt. Das Währungspaar USD/CHF ging derweil bei 0,9984 um.

Belastet wurde der Euro vor allem durch eine ausgeprägte Stärke des US-Dollar. Am Markt wurde dies auf eine wieder etwas grössere Vorsicht der Anleger zurückgeführt. Der Dollar profitiert davon. Als Weltreservewährung gilt er als "sicherer Hafen". Zudem waren am Montag wichtige Stimmungsdaten aus der US-Industrie überraschend stark ausgefallen und hatten Rezessionssorgen in der grössten Volkswirtschaft der Welt zunächst einmal wieder verdrängt.

/ck/he/uh

(AWP)