Auch gegenüber dem Schweizer Franken notierte der Euro am Freitag im Tagesverlauf etwas zu. Am Abend steht die Gemeinschaftswährung jedoch mit 1,1002 nur knapp über der Marke von 1,10. Der US-Dollar kostet am Freitag-abend mit 0,9858 Franken ebenfalls geringfügig weniger.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1139 (Donnerstag: 1,1154) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8978 (0,8965) Euro.

(AWP)