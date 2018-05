Devisen: Eurokurs im US-Handel nahezu vollständig erholt - zum Franken bei 1,17

Derweil bewegt sich der Schweizer Franken zum Euro im Vergleich zum letzten Freitag etwa auf gleichem Niveau. So kostet ein Euro am Montagabend 1,1751 Franken, nach 1,1747 Franken am Freitagabend. Im Vergleich zum US-Dollar hat sich übers Wochenende nur wenig getan: Der Dollar kostet 0,9979 Franken und liegt somit weiterhin unter Parität.

Die gute Stimmung am amerikanischen Aktienmarkt habe dem Eurokurs wieder auf die Füsse geholfen, hiess es am Markt. Der Dollar profitiert typischerweise von einem Anstieg der Unsicherheit. Vor dem Hintergrund der Annäherung zwischen der USA und China bei den Handelsauseinandersetzungen favorisierten Investoren allerdings risikoreichere Anlagen.

Zuvor habe die Gemeinschaftswährung weiter unter den Entwicklungen in Italien gelitten. Dort hatten die europakritischen Parteien Lega und Fünf Sterne Staatspräsident Sergio Mattarella den Juristen und Universitätsprofessor Giuseppe Conte als Ministerpräsidenten an der Spitze ihrer Koalition vorgeschlagen. Sorgen bereitet in Italien und bei den europäischen Nachbarn vor allem die geplante Abkehr vom Sparkurs. /he/kw

(AWP)