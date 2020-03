Devisen: Eurokurs im US-Handel nur wenig bewegt - EUR/CHF knapp unter 1,06

Zum Schweizer Franken notierte der Euro am Abend weiterhin unter der Marke von 1,06. Konkret wurde das EUR/CHF-Währungspaar bei 1,0587 gehandelt, nach 1,0566 am frühen Abend bzw. 1,0592 am Morgen. USD/CHF ging zu 0,9607 um nach 0,9578 bzw. 0,9558.

Dass der Franken zum Euro nicht stärker geworden ist, dürfte wohl der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu verdanken sein. Die SNB hat wohl auch in der vergangenen Woche weiter mit Devisenkäufen gegen eine Aufwertung des Frankens interveniert, wie es in Analystenkreisen mit Verweis auf die starke Zunahme der Sichtguthaben bei der SNB hiess.

