Devisen: Eurokurs im US-Handel über 1,13 US-Dollar

Zum Franken bewegt sich der Euro derweil mehr oder weniger stabil und notiert aktuell bei 1,0634 Franken. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9381 Franken hingegen schwächer als am Morgen und auf ähnlichem Niveau wie bereits am späten Nachmittag.

Der Euro profitierte von einem im Vergleich zu den USA günstigeren Verlauf der Coronakrise in Europa. Vor allem die immer weiter steigende Zahl von Neuinfektionen in der weltgrössten Volkswirtschaft könnte die US-Wirtschaft belasten. Mit rund 60'000 neuen Infektionen binnen 24 Stunden hatten die USA am Dienstag einen neuen Höchststand erreicht. In Europa indes haben sich die Infektionsraten merklich abgeschwächt.

/ck/fba

(AWP)