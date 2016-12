NEW YORK (awp international) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street zu 1,0455 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen im asiatischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0445 (Freitag: 1,0446) Dollar festgesetzt.