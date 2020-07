Devisen: Eurokurs im US-Handel weiter unter 1,13 Dollar

Auch zum Franken schwächte sich der Euro am Dienstag ab. Er kostet am späten Abend 1,0632 Franken. Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) waren im Juni derweil um 33,56 Milliarden auf 850,11 Milliarden Franken. Ob und allenfalls wie stark die SNB im Juni am Devisenmarkt interveniert hat, um der Frankenstärke entgegenzuwirken, ist aus den Zahlen aber nicht genau herauszulesen. Der US-Dollar geht derweil zu 0,9422 Franken um.

Belastet wurde der Euro im Tagesverlauf vor allem von schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland. Zwar hat sich die Industrie im Mai etwas von ihrem Einbruch in der Coronakrise erholt. Neue Produktionsdaten blieben jedoch hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Zudem wird die Rezession wegen der Corona-Pandemie nach der aktuellen Prognose der EU-Kommission in diesem Jahr noch stärker ausfallen als angenommen. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone könnte demnach um 8,7 Prozent einbrechen, zuvor lag die Prognose bei minus 7,7 Prozent.

(AWP)