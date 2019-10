Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt. Rund eine Stunden vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1145 US-Dollar. Gegenüber dem Franken notiert der Euro am Abend mit 1,0999 nach 1,1008 Franken am Nachmittag erneut tiefer und rutscht knapp unter die Marke von 1,10. Der Dollar notiert mit 0,9868 Franken ebenfalls etwas tiefer.