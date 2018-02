Devisen: Eurokurs im US-Handel wieder über 1,25 Dollar

Der Schweizer Franken hat zum US-Dollar weiter an Stärke gewonnen. Der Dollar steht derzeit noch knapp über 92 Rappen bei 0,9217 CHF, nach 0,9251 am Mittag und noch über 93 Rappen am Vorabend. Der Euro bleibt bei 1,1528 CHF mehr oder weniger stabil.

Mit den jüngsten Kursgewinnen nähert sich der Euro erneut seinem Dreijahreshoch, dass er im Januar bei 1,2537 Dollar erreicht hatte. Am Markt wird nach Einschätzung der Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank immer stärker darauf spekuliert, dass die EZB wegen des robusten Aufschwungs den Fuss vom Gaspedal nehmen wird. Ausserdem rückt die hohe Verschuldung in den USA stärker in den Fokus, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht. "Das Schuldengespenst ist zurück", kommentierte Expertin Reichelt die Stimmung am Markt.

ck/he/cf

(AWP)