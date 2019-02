Devisen: Eurokurs kämpft mit der Marke von 1,14 US-Dollar

Trotz der zunehmenden Spannung zwischen den Atommächten Indien und Pakistan stellten Händler in Zürich keine Flucht in die sicheren Häfen Franken und Dollar fest. Der Franken bewege sich derzeit mehr im Schlepptau der Entwicklung des Dollar zum Euro.

Der Euro profitiere davon, dass sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann mit Blick auf die Konjunktur auf mittlere Sicht zuversichtlich geäussert hat. Obwohl sich die Wirtschaft stärker als erwartet abgeschwächt hat, bleibe das Basisszenario daher eine fortgesetzte geldpolitische Normalisierung. Zurückhaltend äusserte sich Weidmann über neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs). Diese bräuchten eine geldpolitische Begründung. Wichtig sei die Ausgestaltung.

In den USA werden am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt und aus der Industrie veröffentlicht. Daneben melden sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort, darunter US-Zentralbankchef Jerome Powell. Er hatte bereits am Dienstag die vorsichtigere Haltung der Federal Reserve bestätigt.

Vor dem Senatsausschuss am Dienstag habe Powell dem Markt nicht den kleinsten Hinweis gegeben, ob er den nächsten Zinsschritt der Fed nun eher in Richtung einer weiteren Erhöhung oder Senkung sehe, kommentierte Esther Reichelt, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Für alle, die sich mal wieder ein bisschen mehr Schwung beim Eurokurs wünschen, sind das keine guten Nachrichten." Der Euro hatte sich seit dem vergangenen Freitag in einer sehr engen Spanne bewegt.

Unter Druck geraten ist jedoch die indische Rupie. Pakistan hat den Abschuss zweier indischer Kampfjets gemeldet. Der Abschuss folgt auf einen Angriff Indiens auf ein terroristisches Ausbildungscamp in Pakistan am Tag zuvor. Die indische Nachrichtenagentur ANI meldete am Mittwoch, Indien habe seinerseits einen pakistanischen Kampfjet abgeschossen, der indischen Luftraum verletzt habe. Die indische Rupie verlor daraufhin zum Dollar bis zu einem halben Prozent an Wert, hat sich zuletzt aber etwas erholt. Die Atommächte Indien und Pakistan betrachten sich seit Jahrzehnten als Erzfeinde.

