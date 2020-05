Devisen: Eurokurs kann sich nicht über 1,10 US-Dollar halten

Der Euro hatte vorübergehend von schwachen Industriedaten aus den USA profitiert. Die Stimmung in der US-Industrie war im April belastet durch die Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise vor elf Jahren gefallen. In der Eurozone wurden wegen des Feiertages 1. Mai keine Konjunkturdaten veröffentlicht.

Gegenüber dem Franken blieb der Euro mit 1,0557 Franken praktisch unverändert auf dem Stand vom Nachmittag. Der Dollar indes konnte mit 0,9615 Franken wieder über die Marke von 0,96 Franken klettern und näherte sich dem Niveau vom Mittag (0,9628 Franken) wieder an.

Angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wurden als sicher geltende Währungen gesucht. So legte neben dem Franken auch der japanische Yen zu. Händler verwiesen zudem auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen der Coronavirus-Krise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Zollstreits geweckt.

