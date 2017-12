Devisen: Eurokurs kaum bewegt - Franken ebenfalls wenig verändert

Der Schweizer Franken wurde zu US-Dollar bzw. Euro ebenfalls kaum verändert bei 0,9892 bzw. 1,1737 CHF gehandelt.

Händler berichteten von einem dünnen Geschäftsvolumen. In Europa greifen die Anleger wegen des zweiten Weihnachtsfeiertages erst am Mittwoch wieder in das Geschehen ein.

Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt nicht. Im Oktober waren die Preise am US-Häusermarkt, gemessen am Case-Shiller-Index, stärker gestiegen als Experten vorhergesagt hatten.

Dienstag Freitag Freitag Freitag Freitag (21.30) (21.10) (16.54) (12.48) (07.28) EUR/USD 1,1868 1,1853 1,1837 1,1852 1,1847 USD/CHF 0,9892 0,9895 0,9901 0,9891 0,9896 EUR/CHF 1,1737 1,1729 1,1720 1,1723 1,1724 GBP/CHF 1,3231 1,3233 1,3245 1,3223 1,3239 USD/JPY 113,16 113,31 113,37 113,39 113,37

/he/uh

(AWP)