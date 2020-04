Devisen: Eurokurs kaum bewegt - Yen unter Druck

Zum Franken notiert der Euro am Morgen mit 1,0518 praktisch unverändert und nahe den Jahrestiefstwerten. Der US-Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung ebenfalls wenig verändert mit 0,9681 Franken und steht damit aber weiter unter 97 Rappen.

Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Wichtige Konjunkturdaten werden in der Eurozone und den USA im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht.

Der Euro hatte sich zuletzt recht stabil gezeigt. Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) verweisen auf die gestiegene Zuversicht in der Corona-Krise. Dazu zähle auch der von US-Präsident Trump vorgestellte Stufenplan zur Normalisierung der dortigen Wirtschaft. In Deutschland werden an diesem Montag erste Lockerungsschritte umgesetzt. "Eine erhöhte Risikobereitschaft sollte den Euro tendenziell stützen", schreibt die Helaba.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte vor allem der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel beachtet werden. Dort werden Konflikte über die Unterstützungsmassnahmen für die besonders betroffenen EU-Länder wie Italien erwartet.

Der japanische Yen ist zum Euro und zum Dollar unter Druck geraten. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die japanischen Exporte mit voller Wucht getroffen. Die Ausfuhren sind im März im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent gefallen. Es war ein Rückgang von neun Prozent erwartet worden.

jsl/fba/pre

(AWP)