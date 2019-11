Devisen: Eurokurs kaum verändert

Der Eurokurs hat sich am Dienstag auch im US-Handel nur wenig verändert gezeigt. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1075 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit in etwa auf dem Niveau vom europäischen Vorabendhandel. Auch die Kurspaare USD/CHF (0,9906) und EUR/CHF (1,0976) bewegten sich am Abend kaum.