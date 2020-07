Devisen: Eurokurs kaum verändert

Auch zum Franken zeigt sich der Euro über Nacht praktisch unverändert. Er notiert derzeit bei 1,0756, nach 1,0757 am Vorabend. Der US-Dollar tritt bei 0,9449 ebenfalls an Ort und Stelle.

Am Morgen zeigte sich ein impulsarmer Handel mit dem Euro, nachdem die EZB am Donnerstag keine Änderung ihrer Geldpolitik vorgenommen hatte. Die europäischen Währungshüter halten unverändert an ihren gewaltigen Corona-Nothilfen fest und forderten ein entschlossenes Handel der Politik im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Für neue Impulse am Devisenmarkt könnten noch einige wichtige Konjunkturdaten sorgen, die kurz vor dem Wochenende auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet und am Nachmittag Daten zur Konsumlaune in den USA, die vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten im Fokus der Anleger stehen.

jkr/zb/cf

(AWP)