Devisen: Eurokurs kaum verändert - Anleger verlassen die sicheren Devisenhäfen

Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage hat sich der Euro am Donnerstag per saldo nur geringfügig von der Stelle bewegt. Im New Yorker Handel wurde für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1109 US-Dollar bezahlt. Zum Franken schwächte sich der Euro erneut auf 1,0807 Franken ab. Über Nacht hatte er sich von seinem Mehrjahrestief vom Mittwoch bei 1,0783 etwas erholt. Der Dollar notierte zum Franken mit 0,9730 kaum verändert.