Devisen: Eurokurs kaum verändert bei 1,18 US-Dollar - EUR/CHF stabil

Zum Schweizer Franken zieht der Euro auf 1,0813 nach 1,0809 Franken am Vorabend minim an. Der US-Dollar geht kaum verändert zu 0,9160 Franken über den Tisch.

An den Finanzmärkten halten sich die Anleger nach jüngsten starken Kursverlusten an den Börsen in China weiterhin mit Käufen zurück und setzen auf Anlagen, die als vergleichsweise sicher gelten. So kann der japanische Yen am Morgen erneut zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen.

Am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Dabei dürften vor allem Daten zum Auftragseingang langlebiger Güter, wie zum Beispiel Möbel, im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Zudem richten sich die Blicke bereits auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Trotz einer vergleichsweise hohen Inflation in den USA gehen Experten davon aus, dass die amerikanischen Währungshüter noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen werden.

/jkr/mis

(AWP)