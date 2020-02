Devisen: Eurokurs kaum verändert zu Dollar und Franken

Auch zum Franken bewegt sich der Euro weiter in einer engen Spanne. Mit aktuell 1,0620 Franken kostet er in etwa so viel wie am Morgen. Auch der US-Dollar hat sich zuletzt kaum bewegt und kostet am Mittag 0,9810 Franken.

Die Kursausschläge halten sich insgesamt in engen Grenzen. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasten den Euro nicht nachhaltig. Der Ausbruch des chinesischen Coronavirus setzt die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten deutlich unter Druck.

So fiel der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Februar deutlich stärker als erwartet. "Das Coronavirus kommt zur Unzeit", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Eine wirtschaftliche Erholung im ersten Quartal sei erst einmal vom Tisch.

