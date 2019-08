Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1086 US-Dollar und damit etwa gleich viel wie am Vorabend. Auch zum Franken notiert der Euro mit 1,0887 wenig verändert unterhalb der Marke von 1,09. Der US-Dollar geht derweil mit 0,9818 um.