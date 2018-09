Devisen: Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar und Franken

Der Euro hat am Dienstag die Gewinne vom Wochenauftakt gehalten. Am wird wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1598 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Kurs von 1,1308 ebenfalls gut behauptet. Der US-Dollar kann seine Gewinne vom Vortag mit aktuell 0,9749 Franken ebenfalls verteidigen.