Devisen: Eurokurs klettert in Richtung 1,12 US-Dollar

Auch gegenüber dem Franken stieg der Euro zeitweise deutlich. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung zeitweise 1,0708 Franken. Dann ging es am Nachmittag teilweise wieder bis auf 1,0631 hinab. Aktuell notiert der Euro bei 1,0685 Franken. Auch zum US-Dollar gab es deutlichere Ausschläge. Derzeit notiert der Greenback zu 0,9575 Franken, nach rund 0,9650 am Morgen.

Der Euro profitierte einerseits von robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Februar deutlich aufgehellt. Die jüngste verstärkte Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa ging in die vom 12. bis 21. Februar erhoben Daten aber noch kaum ein. Zudem wurde der Euro, wie zuletzt öfter zu beobachten, als sichere Alternative gesucht. /la/ajx/fba/kw

(AWP)