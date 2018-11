Devisen: Eurokurs kurz über 1,14 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Freitag deutlich zugelegt und ist zwischenzeitlich über die Marke von 1,14 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,1411 Dollar und damit fast einen Cent mehr als im Tagestief. Am späten Nachmittag notierte sie mit 1,1394 wieder knapp unter dieser Marke.