Devisen: Eurokurs legt deutlich zu - Auch Yen steigt nach Abe-Rücktritt

Der Eurokurs hat am Freitag deutlich zugelegt. Im Tageshoch wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1920 US-Dollar wieder über die Marke von 1,19 Dollar gehandelt. Zuletzt wurden im New Yorker Handel noch 1,1895 Dollar gezahlt. Am Vortag hatte sich der Euro zur gleichen Zeit noch eher nahe den 1,18 Dollar bewegt.