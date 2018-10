Devisen: Eurokurs legt deutlich zu - EUR/CHF deutlich über 1,14

Der Eurokurs hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1564 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa ein halber Cent mehr als am Vorabend. Auch der Franken hat an Wert eingebüsst zum Euro, allerdings etwas weniger stark als der Dollar. EUR/CHF notierte am späten Nachmittag bei 1,1436 nach 1,1416 am Vorabend. Gegenüber dem Dollar legte der Franken auf 0,9892 von 0,9905 zu.