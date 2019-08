Devisen: Eurokurs legt deutlich zu - Trump-Aussagen belasten US-Dollar

Gleichzeitig gewann der Franken an Wert. Der Euro wurde für 1,0889 Franken gehandelt und sank damit wieder unter die Marke von 1,09 Franken. Entsprechend gab auch der Dollar zum Franken nach auf 0,9781 Franken, womit der "Greenback" wieder weniger als bei 0,98 Franken wert war. Das britische Pfund rutschte mit 1,1999 Franken ebenfalls wieder unter die Grenze von 1,20 Franken.

Die Regierung in Peking hatte am Nachmittag eine weitere Eskalation im Handelskrieg mit den USA eingeleitet und neue Strafzölle auf US-Waren angekündigt. Allgemein war an den Märkten mit einer Reaktion von China gerechnet worden, nachdem zuvor die US-Regierung höhere Zölle auf chinesische Waren in Aussicht gestellt hatte. US-Präsident Trump reagierte umgehend und kündigte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine Gegenreaktion der USA noch an diesem Freitag an.

Dagegen konnte eine Rede des US-Notenbankchefs die Kurse am Nachmittag kaum bewegen. Powell hatte zwar auf "signifikante Risiken" hingewiesen, gleichzeitig aber auch die günstige Lage der amerikanischen Wirtschaft herausgestellt. Man sei bereit "angemessen zu handeln, um den Aufschwung zu stützen".

Zu anderen wichtigen Währungen legte die Die Europäische Zentralbank (EZB) die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90453 (0,91150) britische Pfund und 117,79 (118,13) japanische Yen fest.

Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1527 Dollar gehandelt. Das waren etwa 28 Dollar mehr als am Vortag.

/hossah/jkr/jsl/he/jb

(AWP)