Devisen: Eurokurs legt deutlich zu - USD/CHF ebenfalls tiefer

Der Euro hat am Donnerstag an seine Vortagesgewinne angeknüpft und zum Dollar deutlich zugelegt. Bis zum Nachmittag stieg der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung auf 1,1864 US-Dollar, ging danach aber wieder auf 1,1836 zurück. In der Nacht zum Donnerstag hatte der Euro noch unter 1,18 Dollar notiert.