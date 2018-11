Devisen: Eurokurs legt etwas zu

Gegenüber dem Franken legte der Euro auf 1,1402 Franken zu, nach 1,1388 Franken am Mittag. Damit hat der Euro wieder die Marke von 1,14 Franken erreicht, unter die er in der letzten Woche gefallen war. Der Dollar ermässigte sich auf 1,0073 Franken nach 1,0099 Franken am frühen Nachmittag.

Der Handel ist weiter durch grosse Unsicherheiten geprägt. Der Eurokurs profitierte von der Einigung der EU und Grossbritanniens auf einen Brexit-Entwurf. Allerdings wachsen Zweifel, dass Premierministerin Theresa May ihre Minister und später das Parlament von dem Entwurf überzeugen kann. Medien spekulierten, es könne zu Minister-Rücktritten kommen. Auch das britische Pfund war den ganzen Tag über grossen Schwankungen ausgesetzt.

Am Vormittag war der Eurokurs noch merklich unter Druck geraten. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten. Die deutsche Wirtschaft war im Sommer stärker geschrumpft als von Volkswirten erwartet worden. Es war der erste Rückgang der Wirtschaftsleistung seit dem Jahr 2015.

Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1203,25 (1202,10) Dollar festgesetzt.

/jsl/bgf/he

(AWP)