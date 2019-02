Devisen: Eurokurs legt etwas zu

Der Eurokurs hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1356 US-Dollar. Am Morgen hatte er bei 1,1349 Dollar notiert. Zum Franken legte der Euro ebenfalls leicht zu auf 1,1354 Franken. Der Dollar kostete damit 0,9999 Franken.