Devisen: Eurokurs legt etwas zu

Gegenüber dem Franken tendiert der Euro im Vergleich zum Mittag am Nachmittag kaum verändert bei 1,0881 Franken. Zeitweise war der Kurs jedoch bis knapp an die Marke 1,09 Franken gestiegen. Der Anstieg der Sichtguthaben bei der SNB um vergleichsweise hohe 3,8 Milliarden Franken deutet laut Händlern darauf hin, dass die Nationalbank in der vergangenen Woche am Devisenmarkt zulasten des Franken interveniert hat. Ein US-Dollar kostete mit 0,9805 Franken etwas mehr als am Mittag.

Etwas gestützt wird der Euro am Montag durch die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Vage Entspannungssignale im US-chinesischen Zollstreit sorgten für Zuversicht. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende von einem guten Vorankommen mit China gesprochen, aber nochmals betont, dass er es mit einem Deal nicht eilig habe. Zudem wurde an den Märkten über ein deutsches Programm zur Stützung der Konjunktur spekuliert.

Das britische Pfund geriet gegenüber anderen wichtigen Währung unter Druck. In London war am Wochenende ein internes Papier bekannt geworden, wonach die britische Regierung im Falle eines No-Deal-Brexit einen Mangel an Lebensmittel, Medikamenten und Benzin befürchtet. Darüber hinaus würden ein monatelanger Zusammenbruch in den Häfen, eine harte Grenze zur Republik Irland und steigende Sozialkosten erwartet.

Die Feinunze (etwa 31 Gramm) Gold wurde derweil in London am Nachmittag mit 1'501 Dollar gehandelt. Das waren gut 12 Dollar weniger als am Freitag.

jsl/jkr/he/yr/mk

(AWP)