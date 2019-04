Devisen: Eurokurs legt etwas zu - EUR/CHF weiter unter 1,12

Der Euro ist mit leichten Gewinnen in die Woche gestartet. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1240 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Auch zum Franken zog der Euro leicht an. Das Duo EUR/CHF notiert aber immer noch knapp unter der Marke von 1,12 bei 1,1189. Das Währungspaar USD/CHF zeigt sich kaum verändert (0,9953).