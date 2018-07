Devisen: Eurokurs legt etwas zu - Türkische Lira gerät stark unter Druck

Auch zum Franken legt der Euro ganz leicht zu auf 1,1630 Franken, nachdem er am Mittag noch 1,1626 Franken gekostet hatte. Der US-Dollar gab etwas nach auf 0,9929 Franken nach 0,9933 zur Tagesmitte.

Am Vormittag veröffentlichte Konjunkturdaten wurden am Devisenmarkt eher positiv aufgenommen. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hatte sich im Juli zwar überraschend deutlich eingetrübt. Belastet wurde der vom Institut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex aber durch die schwächere Entwicklung im Dienstleistungssektor, während sich die Lage in der Industrie trotz der Handelskonflikte verbesserte. Dies ist bemerkenswert, da die Industrie besonders unter möglichen Zollkonflikten leidet. Zuletzt hatte sich der von den USA ausgelöste Handelsstreit mit der EU, China, Mexiko und Kanada verschärft.

"Die frohe Botschaft ist: Der fortgesetzte Handelsstreit scheint die Unternehmen in den Sommermonaten nicht weiter zu belasten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Nach einem verhältnismässig schwachen ersten Halbjahr dürften die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten wieder etwas an Fahrt aufnehmen." Der im Juli etwas schwächere Dienstleistungssektor sollte laut Gitzel hingegen nicht überbewertet werden.

Stark unter Druck geraten ist die türkische Lira. Die Notenbank in Ankara hatte zuvor trotz einer Rekord-Schwäche der Landeswährung und einer galoppierenden Inflation ihren Leitzins überraschend nicht weiter angehoben. Der Leitzins verharrte bei 17,75 Prozent, während Volkswirte überwiegend mit einer Erhöhung auf 18,75 Prozent gerechnet hatten. Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist jedoch ein Gegner hoher Zinsen - und hat die Notenbank unter seine Fittiche genommen. Die Glaubwürdigkeit der Notenbank ist laut Ökonomen kaum noch gegeben. Euro und Dollar legten zur türkischen Lira zeitweise um mehr als vier Prozent zu. Am Nachmittag erholte sich die Lira nur ein wenig.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89178 (0,89170) britische Pfund, 130,06 (130,18) japanische Yen und 1,1626 (1,1614) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1228,35 (1224,95) Dollar festgesetzt.

/jsl/jkr/he/jb

(AWP)