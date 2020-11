Devisen: Eurokurs legt leicht zu - auch EUR/CHF etwas höher

Auch gegenüber dem Franken macht der Euro etwas Boden gut und wird zu 1,0815 nach 1,0807 Franken am frühen Morgen gehandelt. Das Währungspaar USD/CHF geht wenig verändert zu 0,9105 nach 0,9098 Franken um.

Damit hält sich der Euro weiter in seiner vergleichsweise engen Handelsspanne, in der er sich bereits seit mehr als einer Woche befindet. Neue Daten zur Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone lieferten keine frischen Impulse.

Im November hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager wegen der zweiten Welle in der Corona-Krise deutlich eingetrübt und lässt erneut ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten erwarten. Der Einkaufsmanagerindex vom britischen Institut IHS Markit fiel um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler. Analysten hatten den Dämpfer aber in etwa dieser Grössenordnung erwartet.

