Devisen: Eurokurs legt leicht zu - EUR/CHF wenig verändert

Der Euro hat zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1618 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zuvor war der Eurokurs zeitweise bis auf 1,1563 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Zum Franken schwächt sich der Dollar etwas ab auf 0,9282 Franken nach 0,9306 am Morgen. Der Euro geht kaum verändert zu 1,0783 Franken um.