Devisen: Eurokurs legt nach Dreijahreshoch den Rückwärtsgang ein

Auch der Franken büsste am Freitag zum Dollar wieder an Terrain ein. USD/CHF notierte am spären Abend bei 0,9279 nach 0,9195 am frühen Morgen. EUR/CHF sank derweil leicht auf 1,1515 von 1,1538.

Angetrieben worden war die anfängliche Rally nicht vom starken Euro, sondern durch den auf breiter Basis schwächeren US-Dollar. Der Dollar-Index, der die US-Währung ins Verhältnis zu anderen Devisen setzt, war zunächst auf den tiefsten Stand seit Ende 2014 gefallen. Das zeigt, dass die Dollar-Schwäche breit angelegt ist. Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner nannte vor allem die steigende US-Staatsverschuldung als Grund.

Die anschliessende Umkehr mit einem deutlich an Stärke gewinnenden Dollar wurde am Markt mit Nachrichten zur Russland-Affäre im Nachgang des Wahlsieges von Donald Trump begründet, die den Dollar als "sicheren Hafen" wieder gefragt gemacht hätten. Wie bekannt wurde, hat der FBI-Sonderermittler Robert Mueller 13 Russen wegen des Versuchs angeklagt, die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. An der Wall Street reduzierte der Aktienmarkt daraufhin am Freitag deutlich seine Gewinne.

Händlern zufolge haben entsprechende Nachrichten die Finanzmärkte zuletzt schon häufiger bewegt - so auch im Dezember, als sich Trumps früherer Sicherheitsberater Michael Flynn schuldig bekannte, das FBI im Zuge der Russland-Affäre belogen zu haben.

/tih/he

(AWP)