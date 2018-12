Devisen: Eurokurs legt noch etwas zu

Zum Schweizer Franken hat der Euro im Tagesverlauf etwas nachgegeben. Ab Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1266 Franken,nachdem sie am Mittag noch an der Marke von 1,13 gekratzt hatte. Der US-Dollar zeigt sich am Abend mit einem Kurs von 0,9926 Franken zur Schweizer Währung ebenfalls etwas leichter.

Konjunkturdaten aus den USA blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Empire-State-Index, der die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York misst, hat sich im Dezember spürbar verschlechtert. Als Frühindikator gibt er Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Auch die Daten zum US-Häusermarkt enttäuschten. Der NAHB-Hausmarktindex fiel auf den niedrigsten Wert seit Mai 2015. Steigende Hypothekenzinsen und höhere Preise belasten laut Ökonomen den Wohnungsmarkt.

/bek/mis/ra

(AWP)