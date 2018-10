Devisen: Eurokurs legt weiter zu

Der Eurokurs hat am Freitag im späten US-Devisenhandel vorherige Gewinne ausgebaut. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1511 US-Dollar. In der Spitze war sie bis auf 1,1535 geklettert. Auch zum Franken hat der Euro zuletzt auf 1,1478 zugelegt. Das Währungepaar ist damit in den letzten Stunden um fast einen halben Rappen avanciert. Der US-Dollar legte zeitglich auf 0,9970 Franken zu.