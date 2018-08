Devisen: Eurokurs legt weiter zu - EUR/CHF bei 1,1555

Auch gegenüber dem Franken zeigte sich der Euro fester, wobei die Veränderungen sich in Grenzen hielten. Das Währungspaar EUR/CHF notierte am Morgen bei 1,1555 und damit etwas über den 1,1543 vom Vorabend. Der Dollar büsste hingegen auch gegen den Franken etwas an Wert ein und notierte zuletzt bei 0,9942 Franken.

Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegten Dollarschwäche, die dem Euro im Gegenzug seit dem Vortag Auftrieb verleiht. Mit einer überwiegend freundlichen Stimmung an den internationalen Aktienmärkten sei die Risikofreude gestiegen. Dies habe Investoren zuletzt wieder aus dem Dollar gelockt, der als sicherer Anlagehafen gilt.

Am Morgen stützte ein überraschend starker Anstieg der chinesischen Exporte und Importe im Juli die freundliche Grundstimmung am Markt. Dagegen konnte die Ankündigung von neuen Strafzöllen der USA auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar die Kurse kaum bewegen. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. In der Eurozone stehen nur wenige und in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

